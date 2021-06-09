В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Летом больше общения». Гинцбург объяснил рост заболеваемости COVID-19

Национальная Служба Новостейиещё 2
3 часа назад
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, с чем может быть связан рост заболеваемости COVID-19 в России. Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. «Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – рассказал Гинцбург в беседе с РИА новости. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, как ситуация с заболеваемостью COVID будет развиваться дальше. «Заболеваемость ниже уже, наверное, не пойдет. Я думаю, что она так и будет держаться до того, как начнется очередная вспышка. Предсказать ее сложно, но давайте рассчитывать на то, что она будет не раньше осени», - отметил Мясников.
«Летом больше общения». Гинцбург объяснил рост заболеваемости COVID-19
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Общество,Александр Гинцбург,Александр Мясников,РИА Новости,Москва,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт