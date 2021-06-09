Пока вы спали: НАТО бросило РФ "Арктический вызов"

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Жена пропавшего уверена, что Орхана Инанды держат на территории посольства Турции и пытают. История с похищением не только раздула антитурецкие настроения в преддверии визита президента Киргизии в Анкару, но и спровоцировала крупные митинги в столице, отмечают политологи.

НАТО и Россия соревнуются в Арктике

В Северной Европе начались военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise («Арктический вызов»), в которых принимают участие Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды и США. В посольстве России в США их уже назвали «противоречащими мирному развитию Арктического региона», пишет «Независимая газета».

При этом Северный флот проводит масштабные межвидовые маневры, в которых принимает участие более 20 кораблей и подводных лодок, авиация и береговые части. Целью маневров названы «охрана и оборона отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и средств воздушного поражения» и «противодействие корабельным группировкам потенциального врага».

В Белоруссии появился новый праздник

Белорусские власти решили отмечать 17 сентября, в очередную годовщину вторжения в Польшу и присоединения Западной Белоруссии, День народного единства. Президент Александр Лукашенко уверен, что праздник «подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности», пишут «Известия».

По мнению экспертов, учреждение праздника в дату, которая считается трагической в Польше, говорит о еще большем обострении отношений между Минском и Варшавой.

«В данной ситуации возникает ощущение, что Лукашенко пошел на принцип ( ) Ведь именно Польша — одна из наиболее активных стран, оказывающих поддержку белорусской оппозиции и требующая все новых санкций в отношении белорусского режима», - пояснил старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский.

Суд Гааги начал рассматривать дело MH17

Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении в Донбассе в 2014 году самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевшего рейсом MH17. Несмотря на то, что дело только начали рассматривать по существу, виновные уже практически названы, отмечает «Свободная Пресса».

Судьи заявили, что рассмотрят доказательства по трем ключевым вопросам: был ли «Боинг-777» сбит ракетой российского производства, откуда была выпущена ракета и роль четырех подозреваемых в катастрофе, трое из которых россияне, а один – гражданин Украины. При этом в США отказались предоставить суду спутниковые снимки, показывающие запуск и траекторию ракеты «Бук», которой был сбит самолет.

Российские машины стали не по карману СНГ

За четыре месяца 2021 года экспорт произведенных в России легковых машин оказался на 15% ниже, чем двумя годами ранее, а грузовиков - на 12,2%. Эксперты связывают такое падение с ростом цен на машины и снижением их доступности для покупателей в Казахстане, Армении и Белоруссии, пишет «Коммерсант».