23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс , приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. На его борту оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега. СМИ писали, что Сапеге в Минске вменяют организацию массовых беспорядков, а в Telegram появилось видео, на котором она говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация» силовиков.

В своих письмах родителям Софья Сапега попросила их не винить в случившемся Романа Протасевича.

«В ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью», - написала россиянка родителям.

Она также заверила маму, что хорошо питается, а в СИЗО ее осматривает врач и колет ей «глюкозу для аппетита».

«Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала «Тревожное счастье» Ивана Шамякина. 600 стр. за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник», - рассказала Сапега о своей жизни в СИЗО.

Она отметила, что, так как у нее нет часов, то начала ориентироваться во времени по колоколам, а также вынуждена жить без зеркала и определять состояние кожи на ощупь.

«Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем», - поделилась она с родными.

Самым главным своим страхом девушка назвала возможность отстать от жизни и «выйти никем и абсолютно ненужной обществу».