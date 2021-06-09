23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс
, приземлился в Белоруссии
после сообщения о бомбе на борту. На его борту оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега. СМИ писали, что Сапеге в Минске вменяют организацию массовых беспорядков, а в Telegram появилось видео, на котором она говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация» силовиков.