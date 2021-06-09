Россиян предупредили о возможном повышении цен на еду

Как сказано в материале, помимо этой проблемы аграрии столкнулись с подорожанием топлива, семян, а также с ограничением цены на сельскохозяйственную продукцию в виде экспортных квот и пошлин. В итоге их прибыль падает, что может стать причиной отказа обрабатывать прежние объёмы земли.