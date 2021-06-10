Гидрометцентр пообещал аномальную жару

На севере европейской части России ближайшие несколько дней будет аномально тепло. Температура будет выше нормы на 6–8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Он отметил, что эта ситуация может стать причиной лесных пожаров в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

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Угроза есть и в таких регионах, как Ярославская, Астраханская, Оренбургская области.

На севере европейской части России температура будет выше нормы на 6–8 градусов. Я имею в виду Питер, юг Архангельской области, Новгородскую, Вологодскую области, юг Коми, — сообщил Вильфанд.

В Петербурге и области в четверг будет до 26 градусов, в пятницу и субботу — около 24–25 тепла, а в воскресенье жара спадёт до 20 градусов.

В столице при этом, по данным Гидрометцентра, в четверг будет до 22 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывы ветра до 17 метров в секунду.