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Погода в России: Гидрометцентр пообещал аномальную жару

News.ruиещё 10
2 часа назад
На севере европейской части России ближайшие несколько дней будет аномально тепло. Температура будет выше нормы на 6–8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что эта ситуация может стать причиной лесных пожаров в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Гидрометцентр пообещал аномальную жару
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Угроза есть и в таких регионах, как Ярославская, Астраханская, Оренбургская области.
На севере европейской части России температура будет выше нормы на 6–8 градусов. Я имею в виду Питер, юг Архангельской области, Новгородскую, Вологодскую области, юг Коми, — сообщил Вильфанд.
В Петербурге и области в четверг будет до 26 градусов, в пятницу и субботу — около 24–25 тепла, а в воскресенье жара спадёт до 20 градусов.
В столице при этом, по данным Гидрометцентра, в четверг будет до 22 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывы ветра до 17 метров в секунду.
Из-за прохладного лета многие москвичи стараются уехать из города на курорты. Уже с середины мая ощущается небывалый наплыв туристов в Краснодарский край и Крым. Из-за закрытых границ Чёрное море остаётся единственным известным вариантом пляжного отдыха у россиян. Ажиотаж спровоцировал рост цен на гостиницы. Так, недельное проживание в номере отеля среднего уровня обойдётся в 60–70 тысяч рублей. За развлечения и экскурсии также придётся выложить круглую сумму. Как пишут в социальных сетях туристы, цены на подобные услуги «растут на глазах». По этой причине многие не хотят ехать на юг России. Туроператоры ранее рассказали NEWS.ru об альтернативе привычным местам пляжного отдыха.
Общество,Погода,Новости регионов,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Архангельская Область,Россия,
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