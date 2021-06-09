Еще одно ограничение хотят создать для пьяных людей

Речь идет о двух поправках в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».«В документе предлагается наделить регионы правом на установление новых требований к содержанию питомцев. В том числе речь идет о запрете на их выгул лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет», — пишут «Известия».