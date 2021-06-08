Путин: поддержку людей с аутизмом усилят

"И мы эту поддержку будем усиливать, будем разворачивать ее в нужном объеме по всей территории РФ", - сказал президент, комментируя выступление руководителя нижегородского центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра Алисы Бадьяновой. Путин отдельно подчеркнул, что в Нижнем Новгороде "эта работа выстроена достойно", и поблагодарил в связи с этим руководство города и региона.