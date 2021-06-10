"Угроза сохраняется": Минздрав о ситуации с COVID

Накануне в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что суточный прирост заболеваемости впервые за три месяца превысил 10 тысяч случаев. По мнению главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это связано с тем, что летом граждане стали более мобильны и активнее общаются друг с другом. Он порекомендовал россиянам прививаться от COVID-19 для того, чтобы защитить и себя, и своих близких.