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Мурашко заявил о риске ухудшения ситуации с COVID-19

News.ruиещё 7
56 минут назад
Ситуация с коронавирусом может ухудшиться, необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
"Угроза сохраняется": Минздрав о ситуации с COVID
Фото: ТАССТАСС
Несмотря на то что угроза развития пандемии ещё сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу, — цитирует агентство его выступление на конференции «ФармМедОбращение 2021».
Накануне в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что суточный прирост заболеваемости впервые за три месяца превысил 10 тысяч случаев. По мнению главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это связано с тем, что летом граждане стали более мобильны и активнее общаются друг с другом. Он порекомендовал россиянам прививаться от COVID-19 для того, чтобы защитить и себя, и своих близких.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. При этом он подчеркнул, что в случае принятия документа вакцинация от COVID не станет обязательной.
Общество,Михаил Мурашко,Вячеслав Володин,Минздрав РФ,Госдума,РИА Новости,Россия,
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