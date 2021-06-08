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Играющих в песочнице пожарных сняли на видео

Юрий Столбов
32 минуты назад
Пожарные Нижнего Тагила после работы поиграли в машинки в песочнице.
Играющих спасателей сняли на видео. Мужчины в полной амуниции после тушения пожара выбирали себе машинки.
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