Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине

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На днях звезда «Дома-2» объявила, что пробует себя в качестве актрисы. Она сыграет роль на сцене МХАТа в спектакле про Иосифа Сталина. Постановка под названием «Чудесный грузин» расскажет о судьбе вождя в его юные годы.

Звезды отечественного шоу-бизнеса набросились на Ольгу Бузову с критикой. Многие оказались не готовы видеть ее на сцене Московского художественного академического театра имени Горького.

Журналист Владимир Соловьев встал на сторону Ольги Бузовой. В утренней программе «Полный контакт» он отметил, что не понимает шумихи и презрения к певице. Телеведущий уточнил, что в отличие от многих блогеров, Ольга Бузова в свое время закончила университет с красным дипломом.

Также Владимир Соловьев похвалил знаменитость за старательность и труд.