Соловьев вступился за Бузову из-за ее участия в спектакле о Сталине

На днях звезда «Дома-2» объявила, что пробует себя в качестве актрисы. Она сыграет роль на сцене МХАТа в спектакле про Иосифа Сталина. Постановка под названием «Чудесный грузин» расскажет о судьбе вождя в его юные годы.
Звезды отечественного шоу-бизнеса набросились на Ольгу Бузову с критикой. Многие оказались не готовы видеть ее на сцене Московского художественного академического театра имени Горького.
Журналист Владимир Соловьев встал на сторону Ольги Бузовой. В утренней программе «Полный контакт» он отметил, что не понимает шумихи и презрения к певице. Телеведущий уточнил, что в отличие от многих блогеров, Ольга Бузова в свое время закончила университет с красным дипломом.
Также Владимир Соловьев похвалил знаменитость за старательность и труд.
«И она своим трудом шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но стоило получить роль во МХАТе — и все сразу начали: «Вы что, с ума сошли, как это возможно?»», - добавил журналист.