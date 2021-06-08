В Захарове Пушкин научился говорить по-русски

На большой поляне собрались читатели и почитатели творений русского гения. Как всегда, он приурочен ко дню рождения великого поэта.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Вот как он воспел село, где в 1805-1810 годах жил в имении бабушки Марии Ганнибал:

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово; оно

С заборами в реке волнистой,

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено.

«БАБУЛЯ, РАССКАЖИ МНЕ РУССКУЮ СКАЗКУ!»

Гимн родному сельцу из 13 дворов Пушкин сложил шестнадцати лет отроду. В пространном «Послании к Юдину» он любуется бабушкиным имением, воспевает каждый его уголок - луг, «мой тесный домик», «кабинет уединенный», «калитку, садик, ближний пруд».

Захарово - первая любовь поэта, Михайловское будет потом, когда Мария Алексеевна Ганнибал продаст за долги обитель, где внук мог укрыться «в милый мне приют».

В первый раз Сашу привезли в Захарово к бабушке на лето в 1805 году. Потом каждый год с весны до осени юный поэт жил в сельце.

Весной 1805-го из Москвы в Захарово привезли шестилетнего неповоротливого бутуза. Надежда Осиповна с горестью поведала матери, что сын не сошелся с соседскими ребятишками, не носился с ватагой сверстников по двору, а, как старичок, днями лежал на диване с книгой в руках. Французской! Русский же - родной! - знал очень плохо. Бабушка сразу же свела Сашу с детьми крепостных. Но тут вышел казус: ребятишки звали москвича побегать по березовой роще, завивать белоствольным красавицам косы, а он стоял, будто был глух и нем. Оказалось, не понимает речи сверстников. Что-то лепетал по-французски, а мальчишки и девчонки не разумели чужой речи.

Перед сном внучок попросил: «Бабуля, расскажи мне русскую сказку!» Огорчило Марию Алексеевну то, что сказал он это по-французски. Наутро она распорядилась, чтобы в ее доме отныне звучала только отчая речь. Радовалась, видя, как он вместе с чумазыми крестьянскими детьми носится по холмам и долам, по лугу, у пруда, слыша живую русскую речь, в которой нет стылых слов, все горячие, образные, одно краше другого.

Русские сказки стали звучать каждый день и вечер. Их рассказывали Мария Ганнибал и няня юного поэта Арина Родионовна. У нее-то этого добра был полный короб! И входили в сердце мальчонки слова, образы, от которых веяло, пахло Русью. Не будь в детстве Пушкина Захарова, вряд ли потом в энциклопедических словарях появилось такое заключение: «А.С. Пушкин - родоначальник новой русской литературы, создатель русского литературного языка».

«А ВЫ-ТО, БАТЮШКА, КАК ПОДУРНЕЛИ!»

Разлучило их - Пушкина и Захарово - Царское Село, куда он в 1811 году уехал на учебу в лицей. Правда, историки утверждают, что малолетний Саша еще и зимовал в 1808-1809 годах у бабушки: у родителей вышла очередная размолвка, и Надежда Осиповна с детьми уехала к матери, другого угла у них не было.

Распрощавшись с Захаровом, Мария Алексеевна Ганнибал переехала в Михайловское. Оно затем затмило своей славою маленькое подмосковное сельцо. Для почитателей нашего национального гения, но не для Пушкина. Захарово живет в нем, манит, зовет, как самая прочная и яркая память детства.

Там, в Царском Селе, ему грезится Захарово («мечты находят», «во плен отдался я мечтам»), и волшебник слова Пушкин создает вечный поэтический памятник сельцу. «Вот мой камин - под вечер томный», «люблю... пред ним задумчиво мечтать», «или в минуту вдохновенья небрежно стансы намарать и жечь потом свои творенья». Скучает: «туда зарею поспешаю», «в лугах тропинку извиваю», «тюльпан и розу поливаю».

Захарово звало его, притягивало как магнит. Но только через 19 лет довелось Пушкину ступить на любимую землю. Посетив сей приватный уголок после долгой разлуки, Пушкину вкушать покой души не пришлось. «Все наше разрушено, говорит, все, говорит, поломано, все заросло - так биограф поэта Н. Берг записал свидетельства Марьи, дочери Арины Родионовны, жившей в одном из домов на берегу пруда сельца. - Пока он пошел это по саду, я ему яишенку-то и сварила». Дорогой и нежданный гость привез хлебосольной хозяйке горестную весть, что матушка ее Арина Родионовна два года назад скончалась.

Разочаровала его и встреча с бывшими «потешными мальчишками», с которыми носился с утра до ночи по берегам рек Шараповки и Площанки. «Какими же вы стали стариками!» - воскликнул с горечью. Не удержался гость и от «комплимента» девочкам из его детства, с которыми водил хороводы в березовой рощице на холме чуть в стороне от дома: «Какими же вы стали бабами!» Деревенские женщины, отличавшиеся природной крестьянской деликатностью, смолчали, подавив обиду, а мужики ответили барину той же монетой: «А вы-то, батюшка, как подурнели!» Уж очень им не понравились бакенбарды Александра Сергеевича, уродовавшие, на их взгляд, лицо сверстника, рассказали мне научные сотрудники музея.

Сходил поэт и на мосток через речушку, чтобы, как в детстве, вновь полюбоваться сквозь красивую кованую решетку на дома сельца Захарова и, конечно же, в «рощицу тенистую».

С первого дня приезда в село маленький Пушкин полюбил белоствольных русских красавиц. Подле них играл, на Троицу завивал им косы и водил вокруг песенные хороводы. Немудрено, что позже выражал желание найти под ними последний приют, чтобы длинные ветви навевали ему вечные золотые сны.

На самом берегу пруда росла высоченная липа - еще одно место обетованное Саши. Часами сидел, бегал под кронами в тени. В голове кружились рифмы, чтобы записать их, бежал к нескольким березкам, подружкам липы. Вдохновенные строки чертил на коре «рукой беспечной и ленивой, разбросив рифмы здесь и там».

ПОЭТ ВЕРНУЛСЯ В ЗАХАРОВО

Имению Пушкиных Михайловскому повезло: его вскоре после гибели «светоча русской поэзии» взяли в государственную собственность. А Захарово дольше века оставалось в полном забвении. В конце XIX столетия общественность России обес­покоилась его судьбой. Но весь пар, как говорится, ушел в свисток: денег в казне не нашлось, частных доброхотов-патриотов тоже. На рубеже двух веков очередные хозяева дома на холме разобрали его... Видно, не ведали, что творят. Поставили иной.

В 1917 году новодел экспроприировали. В нем поочередно размещались штаб красных латышских стрелков, пионерлагерь, редакция газеты «Красная звезда». Не было даже мемориальной доски, что это святое для русского сердца место, что здесь прошло детство великого русского поэта.

В 1993 году дом сгорел. Пожалуй, это тот случай: не было бы счастья, да несчастье помогло. Близилось 200-летие со дня рождения Александра Сергеевича, и Одинцовский горком КПСС , краеведы, что называется, мобилизовали предприятия и организации района, чтобы они сбросились деньгами на дом Пушкина. На пепелище на старом фундаменте вырос новый деревянный особняк с колоннами и анфиладой, архитектурно повторяющий тот, милый сердцу и взору Пушкина. Энтузиасты мало-помалу собрали антикварные предметы быта не только господ, но и крестьян. Нашлись фотографии начала прошлого века: жатва ржи, молотьба хлеба деревянными цепами...

В Захарове Пушкин впервые услышал подробности о жизни Бориса Годунова - в соседних Больших Вяземах располагалась его резиденция. В конце XVI века в имении был построен храм камен о пяти верхах, сообщает нам пискаревский летописец. В эту церковь Пушкины ездили за две версты на обедню. У восточной стены церкви похоронен шестилетний брат поэта Николенька.

Село Большие Вяземы внесло свою лепту в творчество поэта. В то время, когда он жил в Захарове, имение принадлежало Борису Голицыну - старшему сыну Натальи Петровны Голицыной . С нее списал он образ старой графини для «Пиковой дамы». Вот почему в 1987 году, еще до того как воскрес «на холме домик мой», на базе этих двух усадеб был создан Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина.

Стараниями скульптора А. Хижняка юный поэт вернулся в Захарово. Вот он, задумчиво-мечтательный, сидит на берегу пруда в любимой рощице и смотрит вдаль, воскресла, растет и березовая рощица - души отрада Пушкина. Восстановлена и любимая им кованая решетка на мосту через реку.

Юрий Махрин,

кандидат исторических наук,

Захарово,

Одинцовский район,

Московская область.