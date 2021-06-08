Когда это все закончится: россиян накажут за похороны питомцев

Юрист Анна Пойлова предупредила россиян, которые решат похоронить собаку или кошку во дворе дома, об административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пойлова объяснила, что тела домашних животных относятся к биологическим отходам, поэтому их запрещено хоронить во дворах жилых домов (включая частные дома и дачи). Нарушителям грозит штраф от четырех до десяти тысяч рублей.

По словам Пойловой, строгие правила захоронения необходимы, так как умершее животное могло быть инфицировано: в результате может быть загрязнена почва или даже хуже - тело откопают грызуны и начнут распространят инфекцию.

Чтобы похоронить питомца по закону, нужно воспользоваться услугами ветеринара (он организует кремацию и передаст владельцу животного прах), найти биотермическую яму или специально отведенное место - официальное кладбище домашних животных.

Юрист отметила, что небольшой размер питомца не избавляет хозяина от обязанности организовать похороны по закону. Кремировать можно любое животное - от хомяка до коровы, подчеркнула она.

В 2021 году российские власти планируют принять закон об обязательной маркировке домашних животных. Маркировать с помощью чипа, ушной бирки, татуировки или номера на ошейнике планируют почти всех животных, которые могут принадлежать человеку, - домашних кошек и собак, коров, свиней, домашнюю птицу, овец и коз, лошадей, кроликов, северных оленей, ослов и верблюдов.

Ветеринарные службы и аттестованные специалисты оформят для животного ветеринарный паспорт с идентификационным номером, которым промаркирован питомец. Документ в электронном виде передадут в единую информационную систему. Учет животных в системе будет вестись бесплатно, а за маркировку придется заплатить.