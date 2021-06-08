Когда это все закончится: россиян накажут за похороны питомцев

Юрист Анна Пойлова предупредила россиян, которые решат похоронить собаку или кошку во дворе дома, об административной ответственности. Об этом сообщает
РИА Новости.
Пойлова объяснила, что тела домашних животных относятся к биологическим отходам, поэтому их запрещено хоронить во дворах жилых домов (включая частные дома и дачи). Нарушителям грозит штраф от четырех до десяти тысяч рублей.
По словам Пойловой, строгие правила захоронения необходимы, так как умершее животное могло быть инфицировано: в результате может быть загрязнена почва или даже хуже - тело откопают грызуны и начнут распространят инфекцию.
Чтобы похоронить питомца по закону, нужно воспользоваться услугами ветеринара (он организует кремацию и передаст владельцу животного прах), найти биотермическую яму или специально отведенное место - официальное кладбище домашних животных.
Юрист отметила, что небольшой размер питомца не избавляет хозяина от обязанности организовать похороны по закону. Кремировать можно любое животное - от хомяка до коровы, подчеркнула она.
В 2021 году российские власти планируют принять закон об обязательной маркировке домашних животных. Маркировать с помощью чипа, ушной бирки, татуировки или номера на ошейнике планируют почти всех животных, которые могут принадлежать человеку, - домашних кошек и собак, коров, свиней, домашнюю птицу, овец и коз, лошадей, кроликов, северных оленей, ослов и верблюдов.
Ветеринарные службы и аттестованные специалисты оформят для животного ветеринарный паспорт с идентификационным номером, которым промаркирован питомец. Документ в электронном виде передадут в единую информационную систему. Учет животных в системе будет вестись бесплатно, а за маркировку придется заплатить.
Маркировка позволит предотвратить распространение болезней животных и быстрее находить потерявшихся питомцев.