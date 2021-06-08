Максимум с марта: в России выявили 10 тысяч новых случаев COVID

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 977, это максимальный показатель с 14 марта. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 145 843, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 883. Всего уже выздоровели 4 752 085 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 379 против 330 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 496 пациентов.