Голая в гробу девушка в центре Львова попала на видео

Украинские художники галереи “Гангрена” устроили перформанс в центре Львова. Они пронесли по улицам гроб с обнажённой девушка. Видео появилось в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как несколько молодых людей несут гроб, в котором сидит голая девушка с окрашенными в разные цвета волосами. Она укрывается небольшим пледом.
"Жизнь и свобода. Победа над пределами и смертью. И просто развлечение и самореклама. И, как записано в концепции галереи, испытание границ здравого смысла и терпения общественности", — отметил соорганизатор галереи Олег Гердий.
Акция вызвала в социальных сетях неоднозначные реакции. Некоторые назвали её рекламой похоронного бюро, другие посчитали художников дураками и заявили, что представленное не является искусством.