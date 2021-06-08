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Юрист рассказал об особенностях длинных выходных в июне

Ura.Ru
20 минут назад
С 12 по 14 июня граждан ждут длинные выходные в связи с Днем России. Предпраздничный день, 11 июня, будет сокращен на час. Об этом заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Россиян ждут длинные выходные в июне
Фото: URA.RUURA.RU
«Приятные события начнутся уже в пятницу, 11 июня, в предпраздничный день. Статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорит нам, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час», — цитирует эксперта «Российская газета».
Также он уточнил, что россияне, которые находятся в отпуске, имеют право продлить его на один день. Эта норма содержится в ст. 112 ТК РФ, отметил юрист. Соловьев объяснил: если работодатель отказывается продлять отпуск, необходимо написать в его адрес письменное заявление.
«Если вопрос не разрешен, то целесообразно обратиться в региональную трудовую инспекцию, прокуратуру. Конечная инстанция — суд», — уточнил Соловьев.
Он добавил, что россияне, работающие в сфере услуг или на непрерывных производствах, могут получить компенсацию за работу в праздники. Порядок и условия вознаграждения должны быть прописаны в служебных контрактах и трудовых договорах.
В будущем короткая рабочая неделя придется только на ноябрь. Праздничные выходные наступят в последний месяц осени, когда в России будут отдыхать сразу четыре дня подряд: с 4 по 7 ноября, пишет «Царьград».
Общество,Иван Соловьев,Генпрокуратура РФ,Царьград ТВ,"Российская газета",Россия,
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