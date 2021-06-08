Россиян ждут длинные выходные в июне

Также он уточнил, что россияне, которые находятся в отпуске, имеют право продлить его на один день. Эта норма содержится в ст. 112 ТК РФ, отметил юрист. Соловьев объяснил: если работодатель отказывается продлять отпуск, необходимо написать в его адрес письменное заявление.