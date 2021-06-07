Нет "ценников" на обряды: от чего зависит зарплата священиков

Митрополит Иларион рассказал, что представители духовенства получают зарплаты от приходов, где они служат. В Москве эта сумма варьируется от 30 до 40 тысяч рублей. Иногда священники зарабатывают намного меньше или вообще не получают заработную плату. В этом случае они живут на средства, которые получают от венчания, крещения или отпевания.