В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Стала известна зарплата священников

РИА "ФедералПресс"
4 часа назад
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскрыл зарплату московских священников.
Нет "ценников" на обряды: от чего зависит зарплата священиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Священники зарабатывают на жизнь для себя и своей семьи своим трудом, то есть труд священника не может быть бесплатным», – подчеркнул владыка Иларион.
Митрополит Иларион рассказал, что представители духовенства получают зарплаты от приходов, где они служат. В Москве эта сумма варьируется от 30 до 40 тысяч рублей. Иногда священники зарабатывают намного меньше или вообще не получают заработную плату. В этом случае они живут на средства, которые получают от венчания, крещения или отпевания.
В программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» митрополит Иларион уточнил, что в храмах не должно быть фиксированных «ценников» на таинства и обряды. Также священнослужители не имеют права отказаться совершать обряд, если у верующего нет средств.
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители