Нет "ценников" на обряды: от чего зависит зарплата священиков

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскрыл зарплату московских священников.
«Священники зарабатывают на жизнь для себя и своей семьи своим трудом, то есть труд священника не может быть бесплатным», – подчеркнул владыка Иларион.
Митрополит Иларион рассказал, что представители духовенства получают зарплаты от приходов, где они служат. В Москве эта сумма варьируется от 30 до 40 тысяч рублей. Иногда священники зарабатывают намного меньше или вообще не получают заработную плату. В этом случае они живут на средства, которые получают от венчания, крещения или отпевания.
В программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» митрополит Иларион уточнил, что в храмах не должно быть фиксированных «ценников» на таинства и обряды. Также священнослужители не имеют права отказаться совершать обряд, если у верующего нет средств.