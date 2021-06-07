Согласно утвержденному документу, полицейские будут забирать пьяных с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Также в такие вытрезвители попадут граждане, находящиеся на площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах и парках, в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, а также в аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и в других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.