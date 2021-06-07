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Онищенко предложил «показательно наказывать» отдыхающих за границей россиян

Lenta.ru
1 час назад
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал «показательно наказывать» россиян, отдыхающих в Тунисе и на Кипре. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Онищенко назвал зарубежные курорты "грязными лежбищами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам политика, поездки за границу в разгар пандемии — это недопустимая ситуация. Он предложил ввести административную ответственность за путешествия в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, назвав их «грязными лежбищами».
Также Онищенко раскритиковал альтернативные способы добраться до пляжных курортов в обход ограничениям.
«До недавнего времени они летели до Минска, оттуда до Киева, а оттуда — уже в Турцию. Таких горе-путешественников было много, пока этот "юноша бледный со взором горящим" окончательно не перессорил Украину с Белоруссией», — возмутился депутат.
Ранее в июне Ростуризм пригрозил авиакомпаниям аннулировать допуск на выполнение грузопассажирских рейсов между странами, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. Так, в случае отмены перелета ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг ляжет на операторов.
Общество,Геннадий Онищенко,Ростуризм,Госдума,Россия,
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