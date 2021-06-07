«Ждем Моргенштерна»: актеры о спектакле с Бузовой в МХАТ

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Бывший актер МХАТа (до разделения на "ефремовский" и "доронинский") Борис Щербаков посоветовал Ольге Бузовой заняться ее профессиональным делом - вести программы на телевидении. Спектакль с ней в МХАТе им. Горького он смотреть не будет.

"Каждый должен заниматься своим делом. Актер должен играть, телеведущая вести телепередачи, а не заниматься [фигней]. Она делает это только ради своего престижа, имиджа и популярности. Мне очень жаль руководство МХАТа", - заявил "Газете.Ru" Щербаков.

Народный артист России убежден, что Бузову на роль никто не приглашал. По его мнению, она сама проявила инициативу, а руководство театра ее "подхватило":

"Лишняя публика, лишние деньги. Хотя все-таки нельзя поступаться своими принципами, как бы ни было тяжело финансово. МХАТ должен оставаться МХАТом, а не хней".

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович , в феврале этого года сменивший на посту Кирилла Серебренникова , в свою очередь, призвал не судить об актерском мастерстве по наличию или отсутствию соответствующего диплома.

"Я не знаком с Ольгой Бузовой, не имею никакого представления о ее способностях и талантах, поэтому у меня нет по этому поводу мнения. У меня у самого незаконченное актерское образование. [Его наличие] не играет совершенно никакой роли", - добавил Агранович.

Между тем исполнитель роли Кузи в сериале "Универ" Виталий Гогунский назвал решение МХАТа им. Горького "разумным ходом".

В 2011 году актер сам позвал Бузову сыграть в спектакле "Шикарная свадьба". По словам Гогунского, бывшая ведущая "Дома-2" помогла привлечь на премьеру до 10-15% аудитории - и это еще до старта ее карьеры как певицы.

"Я брал Бузову в театр, опираясь на рынок и маркетинг, - поделился Гогунский. - Многие из ее людей не были в театре до этого ни разу. В этом смысле Бузова несет просветительскую функцию".

По мнению актера, билеты на спектакль "Чудесный грузин" будут стоить 10-15 тыс. рублей, иначе театр не сможет покрыть гонорар Бузовой.

"Без спонсоров не обойтись, театр просто не вывезет. Если придут почитатели таланта Бузовой и заплатят по 10-15 тыс., то почему нет? — заключил он. — Успехов Ольге и театру. Ждем Моргенштерна в МХАТе им. Чехова. Я думаю, у него получится. Ему "Героя нашего времени" надо будет сыграть".