Плотина, которая была построена Украиной на Северо-Крымском канале, стала разрушаться. Это повлекло за собой утечку воды на полуостров. Об этом заявил украинский Пятый канал.

Дамба в Херсонской области была возведена местными фермерами еще в 2014 году. Она сооружена из мешков с песком и металлоконструкций. Как отмечается, барьер был временным.

Не так давно украинцы обратили внимание на то, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра, что привело к утечке воды в Крым.

Эксперты указывают, что дно канала уже пересохло, однако еще семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.

Вместе с тем опрошенные местные жители не одобрили водную блокаду Крыма.

«Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», — заявил житель Николаева.

Стоит отметить, что Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, но после того, как полуостров воссоединился с Россией, Украина приняла решение перекрыть подачу воды в республику.