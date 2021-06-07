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Вода из Украины начала поступать в Крым

Лера Букина
3 часа назад
Плотина, которая была построена Украиной на Северо-Крымском канале, стала разрушаться. Это повлекло за собой утечку воды на полуостров. Об этом заявил украинский Пятый канал.
Дамба в Херсонской области была возведена местными фермерами еще в 2014 году. Она сооружена из мешков с песком и металлоконструкций. Как отмечается, барьер был временным.
Не так давно украинцы обратили внимание на то, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра, что привело к утечке воды в Крым.
Эксперты указывают, что дно канала уже пересохло, однако еще семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.
Вместе с тем опрошенные местные жители не одобрили водную блокаду Крыма.
«Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», — заявил житель Николаева.
Стоит отметить, что Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, но после того, как полуостров воссоединился с Россией, Украина приняла решение перекрыть подачу воды в республику.
Правительство России разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Оно направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
Общество,Видео,Правительство РФ,Республика Крым,Украина,
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