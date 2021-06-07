«Сейчас мы рассматриваем меры, как упростить процедуру въезда. Мы действительно не хотим, чтобы в страну пришла новая волна коронавируса, но в то же время пытаемся найти баланс интересов. Поэтому мы с коллегами договорились, что упростим механизм согласования привоза рабочей силы крупными компаниями – уже вышло изменение в регламент завоза. Сейчас мигранты приехать могут только на самолетах, мы рассмотрели возможность завоза железнодорожным путем, что также даст дополнительный плюс», – сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщают «Известия».