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Кабмин решил упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию

Деловая газета "Взгляд"
3 часа назад
Правительство России решило упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию и разрешить им приезжать не только самолетом, но и железнодорожным путем, сообщил рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сейчас мы рассматриваем меры, как упростить процедуру въезда. Мы действительно не хотим, чтобы в страну пришла новая волна коронавируса, но в то же время пытаемся найти баланс интересов. Поэтому мы с коллегами договорились, что упростим механизм согласования привоза рабочей силы крупными компаниями – уже вышло изменение в регламент завоза. Сейчас мигранты приехать могут только на самолетах, мы рассмотрели возможность завоза железнодорожным путем, что также даст дополнительный плюс», – сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщают «Известия».
По его словам, в этом случае будет проводиться обязательное тестирование на коронавирус на въезде и предлагаться обязательная вакцинация. Как отметил вице-премьер, данные меры должны позволить покрыть часть дефицита в рабочей силе.
Общество,Видео,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,газета "Известия",Россия,
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