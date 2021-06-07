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Застрявшую в заборе косулю показали на видео

Юрий Столбов
4 часа назад
В Пензе косуля застряла в заборе школы. Видео опубликовал телеканал "Москва 24". Откуда она там взялась, неизвестно. Но животное уже спасли. Это сделали трое мужчин, пока ждали спецслужбы.
Застрявшую в заборе косулю показали на видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
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