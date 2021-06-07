Пережившая войну россиянка обратилась к Путину и Байдену

Мать российского бизнесмена Виктора Бута
, который отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину
и Джо Байдену
с просьбой вернуть сына на родину. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на письменное обращение женщины.
«Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья», — написала Бут.
Детские годы женщины пришлись на Великую Отечественную войну.
Раиса Бут отметила, что между Россией и США никогда не было войны, несмотря на плохие отношения. Она заявила, что ее сын бизнесмен, но не террорист.
«Мы все очень ждем Виктора и надеемся на ваше участие и душевную щедрость», — сообщила Бут.
Она обратилась к Путину и Байдену с просьбой о христианском милосердии к семьям россиян, которые находятся в тюрьмах в США, и американцев, которые отбывают наказание в России.
Бут также просит дать родным шанс быть вместе.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году, после чего он был вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан Соединенных Штатов и материальной поддержки терроризма.