Пережившая войну россиянка обратилась к Путину и Байдену

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«Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья», — написала Бут.

Детские годы женщины пришлись на Великую Отечественную войну.

Раиса Бут отметила, что между Россией и США никогда не было войны, несмотря на плохие отношения. Она заявила, что ее сын бизнесмен, но не террорист.

«Мы все очень ждем Виктора и надеемся на ваше участие и душевную щедрость», — сообщила Бут.

Она обратилась к Путину и Байдену с просьбой о христианском милосердии к семьям россиян, которые находятся в тюрьмах в США, и американцев, которые отбывают наказание в России.

Бут также просит дать родным шанс быть вместе.