Азербайджан разрешит въезд для россиян

Власти Азербайджана решили с 10 июня разрешить прибытие в республику на самолёте гражданам России Турции при предъявлении документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса или выздоровление после заражения этой инфекцией. Об этом сообщается в понедельник на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно сообщению, туристам также нужно будет предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Он должен быть сделан ПЦР-методом не позднее 72 часов до полёта. Для путешественников младше 18 лет потребуется только справка об отрицательном результате ПЦР-теста.

В АТОР считают, что сертификат о прививке в комплекте с тестом пока для многих туристов является ограничительным фактором, ведь в настоящее время две дозы вакцины получили чуть более 8 процентов населения РФ, и в основном это граждане, которые путешествуют нечасто. Речь идёт о врачах, военных, работниках бюджетных предприятий с фиксированными отпусками и пенсионерах.

По мнению экспертов, Азербайджан будет востребован как транзитное направление для полётов в Турцию у небольшого количества россиян. Всё дело в цене на авиабилеты, которые явно не будут бюджетными. По последним данным, стоимость перелёта на одного человека из Москвы в Баку составляет 32 тысячи рублей, а за перелёт из Баку до Антальи придётся заплатить ещё около 20 тысяч. Возможно, в дальнейшем расценки будут снижаться.