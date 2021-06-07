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Азербайджан открывается для российских туристов

Парламентская газетаиещё 2
4 часа назад
Власти Азербайджана решили с 10 июня разрешить прибытие в республику на самолёте гражданам России и Турции при предъявлении документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса или выздоровление после заражения этой инфекцией. Об этом сообщается в понедельник на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Азербайджан разрешит въезд для россиян
Фото: ТАССТАСС
Согласно сообщению, туристам также нужно будет предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Он должен быть сделан ПЦР-методом не позднее 72 часов до полёта. Для путешественников младше 18 лет потребуется только справка об отрицательном результате ПЦР-теста.
В АТОР считают, что сертификат о прививке в комплекте с тестом пока для многих туристов является ограничительным фактором, ведь в настоящее время две дозы вакцины получили чуть более 8 процентов населения РФ, и в основном это граждане, которые путешествуют нечасто. Речь идёт о врачах, военных, работниках бюджетных предприятий с фиксированными отпусками и пенсионерах.
По мнению экспертов, Азербайджан будет востребован как транзитное направление для полётов в Турцию у небольшого количества россиян. Всё дело в цене на авиабилеты, которые явно не будут бюджетными. По последним данным, стоимость перелёта на одного человека из Москвы в Баку составляет 32 тысячи рублей, а за перелёт из Баку до Антальи придётся заплатить ещё около 20 тысяч. Возможно, в дальнейшем расценки будут снижаться.
При этом не исключено, что часть вакцинированных туристов поедут отдыхать в Азербайджан, так как доступных для отдыха стран пока немного, отмечают эксперты.
В воскресенье стало известно, что туристы из России могут въезжать в Черногорию без виз и ПЦР-тестов.
Ранее сообщалось, что Россия с 10 июня возобновит полёты ещё в восемь стран, такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Общество,Россия,Азербайджан,Турция,
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