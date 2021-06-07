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Пока вы спали: Путин и Байден получили открытое письмо

Елена Прошина
7 часов назад
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Пока вы спали: Путин и Байден получили открытое письмо
Фото: РамблерРамблер

Распря Белоруссии и Украины будет долгой

Резкое обострение отношений между Минском и Киевом, связанное с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, может крайне негативно сказаться на экономике обеих стран. В Белоруссии уже заявили о готовности сесть за стол переговоров с Украиной, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов.
Аналитики напомнили, что Белоруссия представляет собой основной рынок сбыта некоторых украинских стройматериалов, также на Украине крайне заинтересованы в поставках белорусского топлива, дешевой белорусской электроэнергии и сельхозтехники. При этом в случае разрыва торговых отношений с Украиной экономике Белоруссии «грозит рецессия, населению – обнищание, многим предприятиям – банкротство».
Однако политологи уверены, что сейчас «представить какой-то здравомыслящий ход со стороны Украины очень сложно», и вряд ли возможно быстрое завершение кризиса.

Растут продажи поддельных сертификатов о прививках

В Рунете на фоне постепенного открытия границ и отпускного сезона активизировались мошенники, предлагающие купить поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19, липовые ПЦР-анализы, а также справки о медотводе от прививок. Об этом пишет «Коммерсант».
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что подобные услуги делятся на два вида: предложения о фейковых сертификатов и продажа настоящих, которая может быть связана с человеческим фактором. При этом торговля в основном ведется через Telegram, а стоимость услуги варьируется от 2–5 до 20 тысяч рублей. Юристы предупреждают, что покупателям подобных справок грозит уголовная ответственность.

Эксперты России, США и Европы обратились к Путину и Байдену

Группа экспертов по вопросам евроатлантической безопасности EASLG в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена выступила с открытым письмом, в котором призвала задуматься возросшей опасности непреднамеренного столкновения ядерных держав. Документ публикует «Коммерсант».
Эксперты сформулировали восемь принципов, которые позволят в будущем не допустить столкновение ядерных держав. Среди них: возвращение в повестку дня и закрепление принципа, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, углубление диалога между Россией и Западом по урегулированию кризисных ситуаций, сокращение количества боеголовок, проведение проверки систем управления ядерными силами на отказоустойчивость, установление «правил игры» в области ядерной кибербезопасности.

Силуанов: «Доллар стал политической валютой»

Решение Минфина России обнулить долларовые активы Фонда национального благосостояния связано с ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой». Об этом в интервью «Известиям» заявил министр финансов Антон Силуанов.
«В отношении российских предпринимателей и страны в целом накладываются ограничения, которые приводят к тому, что расчеты в долларах усложняются. Недавно были введены санкции против первичного размещения российского госдолга. Решение по переводу вложений Фонда национального благосостояния в другие активы было принято, чтобы обезопасить наши резервы», - подчеркнул он.

«Роскосмос» чистит ряды

По версии следствия, при заключении контракта между «Роскосмосом» и его подразделением ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) были украдены 8 миллионов бюджетных средств. Деньги были выделены на программу ротации американских членов экипажа на МКС. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия.
По факту хищения было возбуждено уголовное дело. При этом эксперты отмечают, что большое количество уголовных дел, связанных с «Роскосмосом», - хороший сигнал, свидетельствующий о заинтересованности госкорпорации в «чистке» своих рядов.
Общество,Роман Протасевич,Антон Силуанов,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЦЭНКИ,Роскосмос,Минфин,Деловая газета "Взгляд",газета "Известия",Киев,Минск,Беларусь,Украина,
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