Пока вы спали: Путин и Байден получили открытое письмо

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Фото: Рамблер Рамблер

Распря Белоруссии и Украины будет долгой

Резкое обострение отношений между Минском Киевом , связанное с инцидентом с самолетом Ryanair и задержанием бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича , может крайне негативно сказаться на экономике обеих стран. В Белоруссии уже заявили о готовности сесть за стол переговоров с Украиной пишет газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов.

Аналитики напомнили, что Белоруссия представляет собой основной рынок сбыта некоторых украинских стройматериалов, также на Украине крайне заинтересованы в поставках белорусского топлива, дешевой белорусской электроэнергии и сельхозтехники. При этом в случае разрыва торговых отношений с Украиной экономике Белоруссии «грозит рецессия, населению – обнищание, многим предприятиям – банкротство».

Однако политологи уверены, что сейчас «представить какой-то здравомыслящий ход со стороны Украины очень сложно», и вряд ли возможно быстрое завершение кризиса.

Растут продажи поддельных сертификатов о прививках

В Рунете на фоне постепенного открытия границ и отпускного сезона активизировались мошенники, предлагающие купить поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19, липовые ПЦР-анализы, а также справки о медотводе от прививок. Об этом пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что подобные услуги делятся на два вида: предложения о фейковых сертификатов и продажа настоящих, которая может быть связана с человеческим фактором. При этом торговля в основном ведется через Telegram, а стоимость услуги варьируется от 2–5 до 20 тысяч рублей. Юристы предупреждают, что покупателям подобных справок грозит уголовная ответственность.

Эксперты России, США и Европы обратились к Путину и Байдену

Группа экспертов по вопросам евроатлантической безопасности EASLG в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина Джо Байдена выступила с открытым письмом, в котором призвала задуматься возросшей опасности непреднамеренного столкновения ядерных держав. Документ публикует «Коммерсант».

Эксперты сформулировали восемь принципов, которые позволят в будущем не допустить столкновение ядерных держав. Среди них: возвращение в повестку дня и закрепление принципа, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, углубление диалога между Россией и Западом по урегулированию кризисных ситуаций, сокращение количества боеголовок, проведение проверки систем управления ядерными силами на отказоустойчивость, установление «правил игры» в области ядерной кибербезопасности.

Силуанов: «Доллар стал политической валютой»

«В отношении российских предпринимателей и страны в целом накладываются ограничения, которые приводят к тому, что расчеты в долларах усложняются. Недавно были введены санкции против первичного размещения российского госдолга. Решение по переводу вложений Фонда национального благосостояния в другие активы было принято, чтобы обезопасить наши резервы», - подчеркнул он.

«Роскосмос» чистит ряды