Россельхознадзор проверит молочную продукцию, которая входит в состав производимых в Евросоюзе кондитерских изделий. Решение стало ответом на такие же требования со стороны ЕС, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 7 июня ТАСС.

Ранее в ЕС ввели новые требования к поставкам композитной продукции. Для выпуска такой продукции используют компоненты и животного, и растительного происхождения.

По словам Данкверта, при поставке в Европу сладостей нужно демонстрировать прослеживаемость всей молочной продукции, которая входит в их состав. Это относится к компонентам шоколада, конфет, печенья, батончиков и прочего.

«Поэтому мы со своей стороны решили, что будем предъявлять сейчас аналогичные зеркальные требования к продукции из ЕС», — сказал глава Россельхознадзора и добавил, что у европейских коллег уже запросили нужные данные.

Он отметил, что из-за новых требований поставки российских кондитерских изделий в ЕС почти прекратились с 21 мая. Объём поставок оценивается в $300 млн в год, тогда как из Европы в РФ поставляют продукцию примерно на $2,3 млрд в год.