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Россия ввела зеркальные требования по проверке сладостей из ЕС

ИА Regnumиещё 2
8 часов назад
Россельхознадзор проверит молочную продукцию, которая входит в состав производимых в Евросоюзе кондитерских изделий. Решение стало ответом на такие же требования со стороны ЕС, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 7 июня ТАСС.
Ранее в ЕС ввели новые требования к поставкам композитной продукции. Для выпуска такой продукции используют компоненты и животного, и растительного происхождения.
По словам Данкверта, при поставке в Европу сладостей нужно демонстрировать прослеживаемость всей молочной продукции, которая входит в их состав. Это относится к компонентам шоколада, конфет, печенья, батончиков и прочего.
«Поэтому мы со своей стороны решили, что будем предъявлять сейчас аналогичные зеркальные требования к продукции из ЕС», — сказал глава Россельхознадзора и добавил, что у европейских коллег уже запросили нужные данные.
Он отметил, что из-за новых требований поставки российских кондитерских изделий в ЕС почти прекратились с 21 мая. Объём поставок оценивается в $300 млн в год, тогда как из Европы в РФ поставляют продукцию примерно на $2,3 млрд в год.
По мнению Данкверта, не все европейские предприятия соблюдают требования при поставках в Россию, и это скоро будет видно.
Общество,Видео,Сергей Данкверт,Россельхознадзор,ЕС,ИТАР-ТАСС,Россия,
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