В МГУ могут появиться два новых факультета

Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина
"Были созданы [в МГУ научно-образовательные] школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга", – объяснил Садовничий.
По словам ректора, изучение мозга является перспективным направлением исследований. Аналогичная тенденция отмечена в случае с искусственным интеллектом – идея о тематическом факультете также рассматривается.
По состоянию на сегодняшний день в структуре МГУ состоят 41 факультет и 7 филиалов. Кроме того, в университете в 2020 году образовали семь междисциплинарных научно-образовательных школ по прорывным направлениям.
В мае ученые из Московского государственного университета провели исследование по распознаванию фонем, слов и предложений русского языка с помощью электроэнцефалограммы. В рамках проекта были сформулированы выводы по сбору, обработке и анализу подобных данных.