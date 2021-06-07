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Раздававший краденое мороженое мужчина попал на видео

Александр Кузьмин
14 часов назад
Мужчина из Набережных Челнов обокрал ларёк с мороженым, которое раздавал людям на улице. Видео публикует telegram-канал “Daily storm”.
На кадрах можно увидеть, как мужчина в белом бадлоне (водолазке), классических брюках, тёмных очках и кепке-восьмиклинке раздаёт коробку мороженого прохожим возле супермаркета.
Сообщается, что владелец киоска с мороженым указал на пропажу 10-ти коробок. Вора мороженого уже задержали. Он признался, что часть пломбиров и эскимо он раздал людям, а часть просто выкинул.
Общество,Видео,
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