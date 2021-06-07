Раздававший краденое мороженое мужчина попал на видео

На кадрах можно увидеть, как мужчина в белом бадлоне (водолазке), классических брюках, тёмных очках и кепке-восьмиклинке раздаёт коробку мороженого прохожим возле супермаркета.

Сообщается, что владелец киоска с мороженым указал на пропажу 10-ти коробок. Вора мороженого уже задержали. Он признался, что часть пломбиров и эскимо он раздал людям, а часть просто выкинул.