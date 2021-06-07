Названы самые необычные вакансии июня

Мангальщик, чайный бармен и оклейщик поролона вошли в список необычных вакансий июня. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера" , проанализировал 200 тыс. вакансий в июне текущего года и составил список самых необычных из них.

Так, в Москве требуется мангальщик с опытом работы не менее полугода. В обязанности работника будет входить приготовление мяса и рыбы на мангале, поддержание ассортимента горячих блюд, организация линии раздачи, выполнение стандартов и правил компании. Работодатель предоставляет сотрудникам обучение за счет компании, а также скидки на ассортимент магазина и льготное питание. А в Санкт-Петербурге фабрика мягкой мебели ищет оклейщика поролона. Кандидату на эту должность предстоит производить оклейку поролоном каркасов мягкой мебели, выполнять производственные нормы и соблюдать чистоту на рабочем месте.

На швейное предприятие в Москве, которое изготавливает трикотажные изделия, требуется кеттельщик (портной более узкого профиля). Среди требований работодателя: опыт работы на аналогичной должности от года, умение работать на разных классах кеттелей, аккуратность. В обязанности сотрудника будет входить сборка трикотажных изделий. Строительная компания в Воронеже ищет вентиляционщика. Кандидату на эту должность предстоит изготавливать и монтировать вентиляционные системы и системы дымоудаления.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге требуется дезинфектор. Среди обязанностей: проведение дезинфекционных мероприятий, соблюдение правил и норм техники безопасности и ведение необходимой документации. Соискателю на эту должность стоит учитывать, эта вакансия предполагает командировки. А в столице ищут чайного бармена с опытом работы. В обязанности будущего работника будет входить приготовление чайных лимонадов, заваривание чая, поддержание чистоты на рабочем месте и работа с кассой.