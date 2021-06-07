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Канделаки раскритиковала Украину за форму с Крымом

Газета.Ru
14 часов назад
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу ситуации с новой формой сборной Украины.
Канделаки раскритиковала Украину за форму с Крымом
Фото: Матч ТВМатч ТВ
"То, что Украина делает с Евро, очень печально. Спорт всегда был вне политики, и на ПМЭФ-2021 много обсуждалось необходимость крупных мероприятий: выставок, международных спортивных турниров, конференций и фестивалей. Все это способствует налаживанию человеческих связей, которые рвутся из-за политических амбиций. На этом фоне украинцы собираются играть в форме, на которой Крым является частью их территории. Получается, что чемпионат становится ареной политических разборок. И теперь это решение украинских спортивных функционеров заставит многих людей говорить не о празднике футбола, а о политических заявлениях. "Молодцы", больше ничего не скажешь. Собрались и наворотили", — пишет Канделаки в своем Telegram-канале.
6 июня президент УАФ представил новую форму сборной Украины, в которой команда проведет Евро-2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Ранее Украинская федерация футбола резко ответила на критику сборной за форму с Крымом.
Общество,Тина Канделаки,Республика Крым,Украина,
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