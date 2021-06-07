Канделаки раскритиковала Украину за форму с Крымом

"То, что Украина делает с Евро, очень печально. Спорт всегда был вне политики, и на ПМЭФ-2021 много обсуждалось необходимость крупных мероприятий: выставок, международных спортивных турниров, конференций и фестивалей. Все это способствует налаживанию человеческих связей, которые рвутся из-за политических амбиций. На этом фоне украинцы собираются играть в форме, на которой Крым является частью их территории. Получается, что чемпионат становится ареной политических разборок. И теперь это решение украинских спортивных функционеров заставит многих людей говорить не о празднике футбола, а о политических заявлениях. "Молодцы", больше ничего не скажешь. Собрались и наворотили", — пишет Канделаки в своем Telegram-канале.