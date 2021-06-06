Мясников назвал три причины долголетия кавказцев

Доктор отметил, что продолжительность жизни в первую очередь зависит от генетики. Если в роду были люди, дожившие до ста лет, то шансы на долгую жизнь увеличиваются в 17 раз. Поэтому на Кавказе, где браки, как правило, заключаются внутри относительно небольшого круга жителей, так много долгожителей.