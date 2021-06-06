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Мясников назвал три причины долголетия кавказцев

Майк Габриелян
23 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл секрет кавказского долголетия. По его словам, главные составляющие - хорошая генетика, здоровое питание и культ спорта. Об этом сообщают «Вести».
Мясников назвал три причины долголетия кавказцев
Фото: ТАССТАСС
Доктор отметил, что продолжительность жизни в первую очередь зависит от генетики. Если в роду были люди, дожившие до ста лет, то шансы на долгую жизнь увеличиваются в 17 раз. Поэтому на Кавказе, где браки, как правило, заключаются внутри относительно небольшого круга жителей, так много долгожителей.
«Смешиваются гены — гены долгожителей», — пояснил врач.
Кроме того, на Кавказе существует культ натуральных кисломолочных продуктов и мяса, причем предпочтение отдается баранине и птице, а свинина употребляется редко. Здоровая пища – одно из слагаемых долголетия.
Пристрастие к спорту также является одной из причин долголетия. Физическая активность повышает шансы дожить до преклонного возраста.
Ранее Мясников рассказал, что нелеченые зубы могут привести к серьезным последствиям для здоровья человека. Кариес провоцирует головные боли, неправильный прикус, артроза верхнечелюстного сустава и проблемы с сердцем.
Общество,Александр Мясников,
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