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В России создали петицию о признании геноцида советского народа нацистами

Говорит Москва
6 июня 2021
Документ опубликован на сайте Change.org.
В России потребовали признать геноцид советского народа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Приговором Нюрнбергского трибунала было установлено, что в отношении Советского Союза эти преступления были частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путём его изгнания и истребления, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами, напоминают авторы петиции.
Согласно оценкам, в годы войны около 13,5 млн мирных жителей СССР были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима, или погибли на принудительных работах в Германии.
В марте этого года глава СК Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.
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