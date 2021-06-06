В России потребовали признать геноцид советского народа

Приговором Нюрнбергского трибунала было установлено, что в отношении Советского Союза эти преступления были частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путём его изгнания и истребления, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами, напоминают авторы петиции.