В России потребовали признать геноцид советского народа

Приговором Нюрнбергского трибунала было установлено, что в отношении Советского Союза эти преступления были частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путём его изгнания и истребления, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами, напоминают авторы петиции.
Согласно оценкам, в годы войны около 13,5 млн мирных жителей СССР были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима, или погибли на принудительных работах в Германии.