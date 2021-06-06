На данный момент Россия не возобновила регулярное авиасообщение с Черногорией. Добраться до местных курортов можно с пересадками, например в Сербии, или чартерными рейсами. Первый с 2020 года прямой рейс между Москвой и Тиватом был со скандалом отменён за несколько минут до вылета.