Названы наиболее характерные для регионов России редкие слова

«Яндекс» совместно с экспертами Института русского языка им. В.В. Виноградова выяснили, какие слова имеют хождение исключительно в том или ином регионе страны России . Результаты исследования опубликованы на сайте «Яндекс».

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Аналитики и эксперты два года отслеживали комментарии пользователей «Яндекс.Дзен» из разных субъектов Федерации. Плодом труда команды проекта стали редкие слова, присущие тому или иному региону. Публикация результатов приурочена ко Дню русского языка, отмечаемому сегодня, 6 июня.

В частности, выяснилось, что обитатели Московской агломерации называют кафе, рестораны и прочий общепит термином «едальня». Многоквартирные многоэтажки, которыми массово застраивается регион, именуют здесь «человейниками». Торговая точка в столице именуется «корнером». Общее недовольство чем-либо звучит как «обплеваться».

За Уралом, в Томской и Новосибирской областях всевозможную бытовую мелочь называют «шурушками». Кемеровчане не пьют жидкость, а «глыкают». В Свердловской, Волгоградской областях и в Пермском крае подпол, подвал именуют словом «голбец». В Забайкалье пострадавший от чего-либо, считается «огребшим». В Свердловской области что-то большое называют «хабзиной».