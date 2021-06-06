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Минздрав: Коронавирус может развиваться «молниеносно»

Майк Габриелян
6 июня 2021
Смертельно опасный коронавирус может развиться молниеносно. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В интервью ТАСС он отметил, что состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.
Минздрав: Коронавирус может развиваться «молниеносно»
Фото: ТАССТАСС
«У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток», — сказал Мурашко.
По мнению министра, необходимо учитывать такую специфику вируса, и это серьезный аргумент, чтобы вакцинироваться от COVID-19.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр здравоохранения накануне озвучил статистику, касающуюся людей, заболевающих COVID-19 после прохождения вакцинации.
Риск заболеть после прививки составляет менее 1 процента. Сделавшему прививку в случае заболевания чаще всего не требуется госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме.
Мурашко также заявил, что в России не наблюдается третья волна коронавируса.
Бесплатная вакцинация россиян началась минувшей зимой, она проходит во всех регионах. Медики используют отечественные препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». В мае стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, «Спутник Лайт».
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