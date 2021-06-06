Финский журналист удивился правилам русской бани

Еще более удивительным автору финского издания Yle.fi показался процесс «приготовления пара». По его словам, он насмотрелся на него во многих общественных банях в Москвы и Санкт-Петербурга.

Он отмечает, что в России люди предпочитают не разговаривать в парилке. Его повеселила традиция, согласно которой, клиенты заведения в знак благодарности за хороший пар награждают банщика аплодисментами, а затем хлопками вениками. Известное банное выражения «с легким паром» так же пришлась по душе представителю Финляндии, считающейся, родоначальницей банного увлечения жителей других стран.