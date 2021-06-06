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Финский журналист удивился правилам русской бани

Елена Прошина
6 июня 2021
Финский журналист Эркк Микконен удивилcя неожиданным, с его точки зрения, порядкам в российских общественных банях. Об этом пишет издание Lenta.ru
Финский журналист удивился правилам русской бани
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Представителя скандинавской банной культуры поразило, что в России клиенты бань парятся в специальных головных уборах.
«Отсутствие шапки сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева», — поделился парным опытом журналист.
Еще более удивительным автору финского издания Yle.fi показался процесс «приготовления пара». По его словам, он насмотрелся на него во многих общественных банях в Москвы и Санкт-Петербурга.
«Банщик и его помощник разогревают пустую баню. На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух — например, при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами. Когда баня готова, всех приглашают на полки», — описывает отечественную банную технологию фин.
Он отмечает, что в России люди предпочитают не разговаривать в парилке. Его повеселила традиция, согласно которой, клиенты заведения в знак благодарности за хороший пар награждают банщика аплодисментами, а затем хлопками вениками. Известное банное выражения «с легким паром» так же пришлась по душе представителю Финляндии, считающейся, родоначальницей банного увлечения жителей других стран.
«Мне, угрюмому финну, баня очень понравилась. Банные традиции многое говорят о коллективизме русских — и, как мне кажется, это лучшее в бане», — считает Микконен .
Общество,Lenta.ru,Россия,
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