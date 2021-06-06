Финский журналист удивился правилам русской бани

«Отсутствие шапки сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева», — поделился парным опытом журналист.
«Банщик и его помощник разогревают пустую баню. На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух — например, при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами. Когда баня готова, всех приглашают на полки», — описывает отечественную банную технологию фин.
«Мне, угрюмому финну, баня очень понравилась. Банные традиции многое говорят о коллективизме русских — и, как мне кажется, это лучшее в бане», — считает Микконен .