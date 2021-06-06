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Мурашко заявил, что течение COVID-19 может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки

ТАССиещё 7
6 июня 2021
Течение новой коронавирусной инфекции у ряда пациентов проходит молниеносно, состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
"У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток", - сказал он.
Мурашко обратил внимание, что этот фактор также должен стать весомым аргументом для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня в очном формате. Тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступал информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Общество,Видео,COVID-19,Михаил Мурашко,ИТАР-ТАСС,Россия,
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