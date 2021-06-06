Политолог: «моргенштеризация» приведет к смерти России

Евстафьев раскритиковал появление тиктокера Дани Милохина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что в последних событиях прослеживается их нарочитая обостренность. Так, с одной стороны, в России говорят, что есть разная молодежь, например изобретатели, книжники, волонтеры, победители олимпиад, а с другой, показывают тиктокеров.
«Причем, кажется, подбирая поотвратительнее», — написал Евстафьев в своем Telegram-канале.
Он назвал это «моргенштеризацией молодежи» и призвал противостоять ей.
«И здесь нужно стоять насмерть. Ибо моргенштеризация наших детей и внуков — это смерть нашей страны», — добавил политолог.
Ранее Tiktok-блогер Даня Милохин стал специальным гостем на Международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге. На мероприятии шоумен ответил на несколько вопросов журналистов. Также он снял ролик для своего аккаунта в TikTok, в котором приняла участие телеведущая Ксения Собчак. А репер Моргенштерн устроил скандал во время премии Муз-ТВ, передает «Федеральное агентство новостей».