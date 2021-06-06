Политолог: «моргенштеризация» приведет к смерти России

Евстафьев раскритиковал появление тиктокера Дани Милохина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что в последних событиях прослеживается их нарочитая обостренность. Так, с одной стороны, в России говорят, что есть разная молодежь, например изобретатели, книжники, волонтеры, победители олимпиад, а с другой, показывают тиктокеров.