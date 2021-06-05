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Михалков предупредил о смертельном ударе по России "без всяких пушек"

Ювелина Бернст
1 час назад
Режиссер Никита Михалков предупредил о том, что "без всяких пушек можно нанести смертельный удар" по России.
Михалков предупредил о смертельном ударе по России "без всяких пушек"
Фото: ТАССТАСС
В выпуске авторской программы "БесогонTV" "Кто не слеп, тот видит" Михалков обратился к теме "уничтожения самосознания" россиян.
Режиссер отмечает, что еще 76 лет назад США и Великобритания восхищались русской армией, признавая ее превосходство над врагом и весомый вклад в победу над фашистской Германией.
Сегодня же западная политическая элита умышленно пытается замолчать подвиг российских военных в годы Второй мировой войны и откровенно переписывает историю, обвиняя Советский Союз в якобы развязывании войны, обращает внимание Михалков.
В подкрепление своих слов он приводит мнение советника Минобороны РФ Андрея Ильницкого, который считает, что против России идет "ментальная война" с целью "уничтожения самосознания" россиян.
«То есть без всяких пушек, налетов, самолетов, подводных лодок можно нанести смертельный удар по всему», - приходит к выводу режиссер.
Ранее Михалков заявил, что российское образование на сегодняшний день — это катастрофа, а слово «воспитание» было выведено из обихода в России еще в 90-е годы. Таким образом в стране сразу два поколения лишены иммунитета. Эти люди не могут встать перед проблемой: она их либо уничтожит, либо им придется кого-то постоянно предавать, чтобы избежать возникновения этой самой проблемы.
Общество,Никита Михалков,Министерство обороны,Россия,
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