Михалков предупредил о смертельном ударе по России "без всяких пушек"

Режиссер отмечает, что еще 76 лет назад США и Великобритания восхищались русской армией, признавая ее превосходство над врагом и весомый вклад в победу над фашистской Германией.

Ранее Михалков заявил, что российское образование на сегодняшний день — это катастрофа, а слово «воспитание» было выведено из обихода в России еще в 90-е годы. Таким образом в стране сразу два поколения лишены иммунитета. Эти люди не могут встать перед проблемой: она их либо уничтожит, либо им придется кого-то постоянно предавать, чтобы избежать возникновения этой самой проблемы.