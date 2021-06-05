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«Мы сможем удивить»: Дерипаска пообещал россиянам помощь миллиардеров

Майк Габриелян
1 час назад
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, и бизнесмены скоро удивят граждан страны. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт РИА Новости.
«Мы сможем удивить»: Дерипаска пообещал россиянам помощь от миллиардеров
Фото: ТАССТАСС
«Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению», - заявил Дерипаска.
Он отметил, что важно продемонстрировать развитие государства, как это сделали когда-то Япония, Китай, Катар и Корея.
Бизнесмен также заявил, что благодаря Путину в стране сложились предсказуемые условия для инвестиций, которые пойдут в Россию осенью.
«Президент, надо отдать ему должное, победил», - сказал Дерипаска.
Ранее в рамках ПМЭФ выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия возвращается к докризисным показателям экономики, избежав резкого роста безработицы и обвала уровня доходов граждан.
«Да, здесь есть проблемы: и безработица увеличилась, и реальные доходы припали — мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы могли констатировать или могли назвать какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали, — подчеркнул президент.
Общество,Олег Дерипаска,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
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