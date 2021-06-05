«Мы сможем удивить»: Дерипаска пообещал россиянам помощь от миллиардеров

«Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению», - заявил Дерипаска.
«Президент, надо отдать ему должное, победил», - сказал Дерипаска.
«Да, здесь есть проблемы: и безработица увеличилась, и реальные доходы припали — мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы могли констатировать или могли назвать какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали, — подчеркнул президент.