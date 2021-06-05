Захарова отчитала Собчак и Милохина за «клоунаду» на ПМЭФ

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Ранее на территории ПМЭФ блогер Даня Милохин попросил телеведущую и инстаграмм-диву Ксению Собчак улечься на пол для съемок видеоролика в TikTok. Идею данного перфоманса молодой человек от окружающих утаил.

«Все обсуждают Питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий. Как бы ни называть подобные мероприятия, суть осталась та же — это ярмарка», — такую запись официальный представитель МИД России Мария Захарова разметила в своем Telegram-канале.

Заметим, что сам тиктокер явился для участия в мероприятии в «подобающем» случаю костюме. Даня Милохин решил поразить публику Форума, облачившись в симбиоз делового костюма и женского платья.

Комментируя выходки шоуменов в процессе происходящего на ПМЭФ, Захарова сообщила, что главная цель подобного типа гостей мероприятий — «поторговать лицом».