Захарова отчитала Собчак и Милохина за «клоунаду» на ПМЭФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
прокомментировала эпатирующие выходки блогерки Ксении Собчак
и тиктокера Данила Милохина, имевшие место в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее на территории ПМЭФ блогер Даня Милохин попросил телеведущую и инстаграмм-диву Ксению Собчак улечься на пол для съемок видеоролика в TikTok. Идею данного перфоманса молодой человек от окружающих утаил.
«Все обсуждают Питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий. Как бы ни называть подобные мероприятия, суть осталась та же — это ярмарка», — такую запись официальный представитель МИД России Мария Захарова разметила в своем Telegram-канале.
Заметим, что сам тиктокер явился для участия в мероприятии в «подобающем» случаю костюме. Даня Милохин решил поразить публику Форума, облачившись в симбиоз делового костюма и женского платья.
Комментируя выходки шоуменов в процессе происходящего на ПМЭФ, Захарова сообщила, что главная цель подобного типа гостей мероприятий — «поторговать лицом».
«Самое ценное в этой концепции то, что вы все «лица» видите сами, сравниваете и делаете свои выводы. Хотели свободы — а вот она. Свобода выбора», — резюмировала Захарова.