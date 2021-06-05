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Россиян предупредили об опасности "мертвых" аккаунтов в соцсетях

Майк Габриелян
1 час назад
Если пользователь вел аккаунт и забыл о нем, его могут «подобрать» злоумышленники, пишет «МК» со ссылкой на экспертов в области IT.
Россиян предупредили об опасности "мертвых" аккаунтов в соцсетях
Фото: ТАССТАСС
Они могут опубликовать от имени хозяина сетевой «заброшки» порочащую и даже преступную информацию. Кроме того, чужой профиль даёт доступ к другим ресурсам, позволяющим авторизоваться через соцсети.
Преступники могут использовать чужой заброшенный аккаунт, чтобы вызнать критические личные данные у друзей владельца. По этой причине эксперты советуют никогда не отвечать в интернете на просьбы напомнить номер телефона, указать паспортные или банковские данные.
«Если вы создали профиль в любом сегменте Сети, то за ним необходимо ухаживать, как, к примеру, за огородом – поливать, удобрять, пропалывать. Это показывает, что ваш «цифровой огород» не заброшен, за ним следят и воришек сразу заметят», - сказал IT-специалист Андрей Танцоров.
Защитить цифровую личность может лишь тщательная кибергигиена, подчеркнул он.
Нельзя отвечать на вопросы сетевых незнакомцев или опросников. Для управления финансами через онлайн-платформы лучше завести отдельный гаджет. Также эффективна двухэтапная аутентификация, которая используется при защите страниц в соцсетях.
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