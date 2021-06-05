Россиян предупредили об опасности "мертвых" аккаунтов в соцсетях

Если пользователь вел аккаунт и забыл о нем, его могут «подобрать» злоумышленники, пишет «МК» со ссылкой на экспертов в области IT.

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Они могут опубликовать от имени хозяина сетевой «заброшки» порочащую и даже преступную информацию. Кроме того, чужой профиль даёт доступ к другим ресурсам, позволяющим авторизоваться через соцсети.

Преступники могут использовать чужой заброшенный аккаунт, чтобы вызнать критические личные данные у друзей владельца. По этой причине эксперты советуют никогда не отвечать в интернете на просьбы напомнить номер телефона, указать паспортные или банковские данные.

«Если вы создали профиль в любом сегменте Сети, то за ним необходимо ухаживать, как, к примеру, за огородом – поливать, удобрять, пропалывать. Это показывает, что ваш «цифровой огород» не заброшен, за ним следят и воришек сразу заметят», - сказал IT-специалист Андрей Танцоров.

Защитить цифровую личность может лишь тщательная кибергигиена, подчеркнул он.