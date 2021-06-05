Мясников рассказал, как больные зубы могут вызвать смерть

Врач-телеведущий Александр Мясников рассказал о трех серьёзных проблемах, грозящих людям с больными зубами. В эфире телеканала «Россия 1» Мясников поведал, что нездоровые зубы порой смертельно опасны.

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По словам специалиста, полость рта тесно связана с другими системами организма. Зуб с кариесом может приводить к отраженной боли, а при его разрушении задеваются нервные окончания. Боль при этом может отдавать в голову или шею. Также может возникнуть боль в ухе или голове, когда человек жует.

Больные зубы приводят к воспалению и кровоточивости десен, а также к образованию карманов между зубами, где поселяются бактерии. В полости рта может находиться менингококк, пневмококк и другие бактерии. При ослабленном иммунитете они вредят сердцу.

«Бактерии, вызывая процессы воспаления, "кусают" наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем – не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления», - казал Мясников.

Наиболее опасны проблемы с пищеварением, вызванные плохим состоянием зубов. Иногда это ведет к раку поджелудочной железы. Существует ряд онкологических заболеваний, которые связаны с пародонтитом.