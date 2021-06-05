В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Под Азовским морем нашли запасы пресной воды

Российская Газета
20 минут назад
Геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
"Сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию", - сказал он.
Использование пресной воды из-под Азовского моря - один из вариант решения проблемы водоснабжения Крыма. Ранее Хуснуллин заявил, что Россия решит этот вопрос без участия Украины.
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.
До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.
Общество,Видео,Владимир Путин,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители