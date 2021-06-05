«Где-то в сентябре»: Когда рассчитывать на «более свободный» выезд за границу

Возможность «более свободного» выезда за границу появится у россиян с сентября, предположил президент Владимир Путин . По его словам, к началу осени в стране должен выработаться иммунитет к COVID-19 у 60% населения. Тогда же будет более широко открыт доступ для иностранцев в Россию . Но привиться для этого должны более 80 млн россиян.

Россияне смогут свободнее выезжать за рубеж, а иностранцы – приезжать в Россию, когда иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа выработается у 60% населения страны. Об на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил президент Владимир Путин.

"После этого [иммунизации около 60% россиян] можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — сказал президент.

На его взгляд, "неплохо было бы", если бы европейские регуляторы признали, что привитые российский вакциной люди не отличаются от тех, кто получил прививку препаратами Pfizer или Moderna.

Путин также заявил, что в адрес российской вакцины сыплются ложные обвинения, а делается это из соображений конкуренции.

"Что касается вакцины и ее использования в качестве какого-то геополитического оружия не думаю, что Запад обвиняет в этом Россию", - сказал президент.

При этом Россия действует из гуманитарных соображений, подчеркнул Путин.

Можно, но не везде

Прямого запрета на выезд из России сейчас не существует, покинуть страну может любой желающий. Ограничений на передвижение внутри России также нет, при этом в регионах действуют разнообразные ограничительные меры противоэпидемиологического характера.

Авиасообщение постепенно восстанавливается, однако пока что уехать "как раньше" в Европу или Америку не получится — посольства и консульства многих стран ЕС и США приостановили выдачу туристических виз.

Посольство США в Москве с 12 мая полностью прекратило выдавать визы иностранным гражданам, получить визу можно только в неотложном случае — дипломаты объяснили это санкциями.

С европейскими странами ситуация более сложная, в ЕС действует система "светофора" — въезд на территорию союза одобрен гражданам стран, где уровень заболеваемости COVID-19 соответствует установленным нормам. РФ пока не дали зеленый свет. При этом Болгария и Испания уже возобновили прием документов на визу. Более подробно порядок въезда в каждую из стран ЕС разъясняется на сайте российского МИДа

C 10 июня Россия восстанавливает регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Люксембургом, Хорватией и Албанией (в Тирану будут раз в неделю летать чартеры). Увеличивается и число регулярных рейсов по другим направлениям — на два в неделю в Грецию, и на один в неделю — в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Катар. В Египет и Сербию открыто будет до семи рейсов в неделю. Возобновляется также авиасообщение по маршруту Москва — Мюнхен (ФРГ). Кроме того, недавно было решено увеличить количество авиарейсов между Москвой и Минском — до 10 раз в неделю туда и обратно. Возобновляются перелеты в Великобританию. Сейчас из России можно вылететь в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, и Узбекистан. Кроме того, совершаются рейсы в Индию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сербию, Эфиопию, Сингапур, Катар, Южную Корею, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Швейцарию, Финляндию и Японию. Кроме того, россияне могут отправиться на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 25 мая были возобновлены полеты в Исландию, на Мальту, в Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Практически все страны требуют на въезде предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус или справку о прививке.

В Россию въехать могут жители вышеуказанных государств — Москва открывает границы на основе принципа взаимности. Граждане других стран должны иметь гуманитарные основания для въезда. Им необходимо сдать тест на коронавирус.

Войны вакцин

Необходимость вакцинации диктует сам коронавирус, заявила "Газете.Ru" профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Однако здесь также имеет место конкуренция между компаниями и странами-производителями вакцин. В частности, вакцинация в Европе идет крайне медленными темпами, и жители волнуются, что не могут сделать прививку. Российская вакцина в ЕС пока не одобрена.

"Признания российской вакцины ждут не только российские туристы, но и страны, для которых наличие турпотока из России очень важно. Италия уже заявила, что она задыхается без российских туристов и будет открываться. Как это будет – пока вопрос. Мы надеемся на признание вакцины "Спутник V", чтобы российские туристы могли беспрепятственно путешествовать по зарубежным странам", — сказала Дехтярь.

В середине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада проводить кампании по очернению российской вакцины от коронавируса.

"Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории", — сказала Захарова.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о "сильном лобби", которое действует в Европе против российской вакцины "Спутник V". По его словам, Будапешт подвергся крупномасштабной политической атаке после решения купить у России препарат.

Процент привитых