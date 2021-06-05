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Мурашко заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов РФ

News.ruиещё 7
2 часа назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в нескольких субъектах страны близки к победе над COVID-19, сообщает РИА Новости.
Мурашко: Ряд регионов близок к победе над COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населённых пунктах, всё равно нужно создать пул вакцинированных людей, — отметил министр.
Он ранее высказал мнение, что доля россиян с иммунитетом к коронавирусу неплохая. Однако пока этого мало для полной победы над смертоносной инфекцией.
Ранее стало известно, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить, но пандемия пока не завершилась. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что заболеваемость в стране снижается, но борьба с инфекцией ещё не закончена.
Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РИА Новости,Россия,
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