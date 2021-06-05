Россияне останутся без горящих туров до осени

Россияне останутся без горящих путевок до октября этого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туристического бизнеса в России.

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Отмечается, что отсутствие скидок на пакетные туры обусловлено закрытием заграничных направлений и высоким спросом на российские курорты. Рассчитывать не небольшое снижение цен можно будет в конце осени, когда наступит конец сезона, а вода в море остынет. При этом резкого снижения цен на отечественных курортах «не будет ни при каких условиях», утверждают эксперты. По словам генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, наоборот, в сфере туризма наблюдается тенденция к дальнейшему росту цен.

В то же время эксперты отметили, что в случае возобновления авиасообщения с Египтом, цены на отдых в этой стране порадуют россиян. Ожидается, что разница с Турцией будет около 40 процентов. Это обусловлено тем фактом, что в июле в Египте низкий сезон.