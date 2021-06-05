В Санкт-Петербурге массово отменили концерты

Городской комитет по культуре неожиданно запретил концерты во время Петербургского международного экономического форума, чемпионата Европы по футболу и в день праздника выпускников «Алые паруса» 25 июня. Это сделано, чтобы «сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку», объясняют чиновники. Заболеваемость в городе сейчас выше, чем была в начале мая.

Фото: Фотохост-агентство ТАСС Фотохост-агентство ТАСС

При этом в среду, 2 июня, в рамках ПМЭФ прошли вечеринки с выступлениями Григория Лепса и певицы Zivert, а Сергей Шнуров представил новый проект «Зоя».

Что думают об этом артисты и продюсеры? Мнение Даниила Мустаева, директора группы The Hatters, чей концерт должен был пройти в воскресенье во дворце спорта «Юбилейный»:

Даниил Мустаев директор группы The Hatters «С точки зрения нашего правительства, это отмена концерта, то есть они отозвали разрешение на проведение концерта, а перенос мероприятия — это уже то, что сделали мы, потому что выхода особого у нас нет. Мы перенесли концерт на 1 июля. И если говорить о нашем отношении к этому, то вызывает вопрос прежде всего то, почему часть мероприятий проводится по-прежнему, то есть люди пляшут, а наш концерт, который был запланирован за много месяцев, он в результате отменен. Вот это вызывает вопросы. Не вижу тут какого-то политического подтекста, но это лоббизм, на мой взгляд. Если говорить об уроне, то, уже не говоря о внесенных предоплатах, расходах на рекламные бюджеты, это прежде всего репутационный урон, который мы все понесли — и площадка, и организаторы мероприятия, и коллектив музыкальный».

Запланированные концерты пришлось переносить и петербургскому клубу «А2», говорит Влада Заморина, арт-директор клуба:

Влада Заморина, арт-директор клуба «А2»: «Мы узнали о том, что комитет по культуре отзывает согласование о мероприятии 2-го числа. Естественно, для нас это все большой шок, потому что приехали артисты, ждут гостя, концерты очень много раз переносились уже, и заказы на оборудование. И многие люди приехали на эти концерты из других городов и с удивлением и огорчением узнали о том, что не могут услышать концерт любимого артиста. Базово мы всегда подчиняемся требованиям закона, поэтому мы договорились о переносе этих концертов на другие даты. По поводу концерта группы «Каста» — мы еще пока не объявили дату переноса, мы в процессе переговоров с артистами, чтобы выбрать наиболее подходящую дату».

Президент корпорации PMI, организатор выступлений в России Мадонны и Metallica Евгений Финкельштейн считает, что нельзя вот так в одностороннем порядке отменять одни концерты и разрешать другие.

Евгений Финкельштейн, президент корпорации PMI, организатор выступлений в России Мадонны и Metallica: «Вообще, индустрия лежит в руинах, и в одностороннем порядке, не советуясь, заявлять, что с завтрашнего дня отменяются мероприятия, [нельзя]. Я не очень сильно понимаю решение. Может быть, конечно, есть какая-то основа для него, но тогда нужно было запрещать в том числе и экономический форум, где огромное количество было на Дворцовой площади людей, потому что либо ты разрешаешь всем, либо никому. Например, может быть, просто не справляется полиция. Огромные силы сейчас подключены на чемпионат мира и на проведение экономического форума, может быть, это связано все-таки с этим. Что касается эпидемиологической ситуации, я не знаю на самом деле, я считаю, что за сутки до мероприятия отменять концерты нельзя ни в коем случае».

По иронии судьбы, отменяют выступления даже самих участников форума, если эти концерты проходят за его рамками. Так, в клубе Roof Place в субботу не состоится вечеринка тиктокера, рэпера и спикера нынешнего ПМЭФ Дани Милохина.