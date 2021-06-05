Чартеры по России станут дешевле

Государство компенсирует туроператорам половину всех затрат на организацию чартерных рейсов в популярные российские города. Программа субсидирования туристических компаний утверждена постановлением Правительства, которое вступает в силу 5 июня.

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Чтобы получить компенсацию, компания должна организовать не менее шести чартерных рейсов по одному маршруту в обе стороны. При этом общее число путешественников должно быть не менее трёхсот.

Для участия в этой программе компании должны будут подать заявки. При этом компенсации они смогут получить за поездки, организованные уже с 1 июня.

Список субсидируемых направлений поручено определить Ростуризму . Он уже подготовил его проект. В документе перечислено 64 региона. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Кавказ, есть также области из центральной полосы. Предусмотрят льготы для чартеров в Татарстан, Ставрополье и Калининград, но кроме тех, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Поясняя выбор направлений, в Ростуризме указали, что главная цель чартерной программы — «сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России». В ведомстве заинтересованы в том, чтобы больше россиян могли себе позволить путешествия, например, на Байкал, Камчатку и Сахалин.

Правительство выделило на эту программу 1,2 миллиарда рублей. «Она поможет снизить стоимость туристических услуг и повысить привлекательность путешествий по России», — отмечается на сайте кабмина.

По расчётам Ростуризма, программа компенсаций позволит снизить цены на отдых в полтора-два раза.