В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Чартеры по России станут дешевле

Парламентская газета
39 минут назад
Государство компенсирует туроператорам половину всех затрат на организацию чартерных рейсов в популярные российские города. Программа субсидирования туристических компаний утверждена постановлением Правительства, которое вступает в силу 5 июня.
Чартеры по России станут дешевле
Фото: ТАССТАСС
Чтобы получить компенсацию, компания должна организовать не менее шести чартерных рейсов по одному маршруту в обе стороны. При этом общее число путешественников должно быть не менее трёхсот.
Для участия в этой программе компании должны будут подать заявки. При этом компенсации они смогут получить за поездки, организованные уже с 1 июня.
Список субсидируемых направлений поручено определить Ростуризму. Он уже подготовил его проект. В документе перечислено 64 региона. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Кавказ, есть также области из центральной полосы. Предусмотрят льготы для чартеров в Татарстан, Ставрополье и Калининград, но кроме тех, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Поясняя выбор направлений, в Ростуризме указали, что главная цель чартерной программы — «сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России». В ведомстве заинтересованы в том, чтобы больше россиян могли себе позволить путешествия, например, на Байкал, Камчатку и Сахалин.
Правительство выделило на эту программу 1,2 миллиарда рублей. «Она поможет снизить стоимость туристических услуг и повысить привлекательность путешествий по России», — отмечается на сайте кабмина.
По расчётам Ростуризма, программа компенсаций позволит снизить цены на отдых в полтора-два раза.
Такой подход весьма актуален, особенно в условиях ограничения международных поездок, обратила внимание зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она надеется, что благодаря снижению цен на чартеры цены люди станут больше путешествовать по родной стране.
«При планировании поездки имеет значение как стоимость самого отдыха, так и цена перелета», — напомнила сенатор.
Общество,Елена Бибикова,Ростуризм,Совет Федерации,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители