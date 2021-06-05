4,5% ВВП направлено на борьбу с пандемией

Россия направила на борьбу с пандемией коронавируса примерно 4,5% ВВП, эти средства были эффективно использованы, заявил президент Владимир Путин

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«Мы, на мой взгляд, достаточно точно и эффективно использовали те средства, которые выделяли на преодоление последствий этого кризиса. И вообще в ходе борьбы с кризисом. Мы выделили на эти цели примерно 4,5% ВВП, для России это много», – приводит ТАСС слова Путина о борьбе с распространением коронавируса.

Как отметил глава государства, властям России удалось решить несколько важных задач, в том числе сохранить большое количество рабочих мест.

«Хотя безработица подросла с 4,7% до почти 6%, но восстановление рынка труда идет, сейчас уровень безработицы в России [составляет] 5,2%. Надеюсь, что мы в конце года уйдем пониже 5%, а в следующем году уже вернемся к докризисному уровню в 4,7%», – добавил президент России.

Он также напомнил, что пандемия привела к спаду в мировой экономике, который стал самым большим за послевоенное время. «Но, слава богу, для российской экономики спад оказался меньше, чем для мировой», – заметил российский лидер.

При этом Путин отказался говорить о причинах пандемии. «Об этом столько уже сказано, что, мне кажется, бессмысленно уже что-то говорить на эту тему, вряд ли я скажу что-то новое и интригующее», – объяснил свой отказ президент.